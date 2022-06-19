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القائد الجديد للجيش البريطاني: يجب إنشاء جيش قادر على هزيمة روسيا

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القائد الجديد للجيش البريطاني: يجب إنشاء جيش قادر على هزيمة روسيا
Globallookpress
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أعلن القائد الجديد للجيش البريطاني باتريك ساندرز، عن الحاجة إلى إنشاء جيش قادر على "هزيمة روسيا".

ونقلت صحيفة Independent، الكلمات التي وجهها القائد الجديد إلى مرؤوسيه: "هناك حاجة ملحة جدا، لإنشاء جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا، وإلحاق الهزيمة بروسيا في القتال".

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وأشار باتريك ساندرز، أيضا إلى أنه يجب على جيله أن يعد الجيش "للقتال في أوروبا من جديد".

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد قال إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

ووفقا للرئيس الروسي، يبقى الهدف الرئيسي للغرب يكمن في تدهور حياة الملايين من الناس.

المصدر: نوفوستي

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