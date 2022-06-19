بينيت: نعمل على إفشال محاولات إيران استهداف إسرائيليين في الخارج
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن "الأجهزة الأمنية تعمل على إحباط محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة في الخارج".
وخلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، قال نفتالي بينيت: "نشهد في هذه الأيام محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة في الخارج".
وأضاف بينيت: "الأجهزة الأمنية تعمل على إحباط هذه المحاولات لتنفيذ عمليات إرهابية استباقيا".
وأكمل: "سنواصل ضرب مرسلي الإرهابيين ومن أرسل المرسلين..وقاعدتنا الجديدة..من يرسل الإرهابيين..سيدفع الثمن".
وأردف بينيت: إلى جانب ذلك، حذرنا المواطنين الإسرائيليين من تجنب السفر إلى تركيا - وخاصة اسطنبول - في هذا الوقت إذا لم يكن ذلك ضروريا..الخطر لا يزال كبيرا..إنني أدعو مواطني إسرائيل لتحمل المسؤولية الشخصية والحفاظ على أمنهم".
المصدر: RT