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بينيت: نعمل على إفشال محاولات إيران استهداف إسرائيليين في الخارج

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بينيت: نعمل على إفشال محاولات إيران استهداف إسرائيليين في الخارج
Abir Sultan / Source: Pool European Pressphoto Agency
نفتالي بينيت
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن "الأجهزة الأمنية تعمل على إحباط محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة في الخارج".

وخلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، قال نفتالي بينيت: "نشهد في هذه الأيام محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة في الخارج".

وأضاف بينيت: "الأجهزة الأمنية تعمل على إحباط هذه المحاولات لتنفيذ عمليات إرهابية استباقيا".

وأكمل: "سنواصل ضرب مرسلي الإرهابيين ومن أرسل المرسلين..وقاعدتنا الجديدة..من يرسل الإرهابيين..سيدفع الثمن".

وأردف بينيت: إلى جانب ذلك، حذرنا المواطنين الإسرائيليين من تجنب السفر إلى تركيا - وخاصة اسطنبول - في هذا الوقت إذا لم يكن ذلك ضروريا..الخطر لا يزال كبيرا..إنني أدعو مواطني إسرائيل لتحمل المسؤولية الشخصية والحفاظ على أمنهم".

المصدر: RT

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