لوغانسك: الجيش الأوكراني لا يزال في المحطة الكهروحرارية أوغليغورسكايا الاستراتيجية

قال مصدر عسكري في قوات لوغانسك الشعبية، إن وحدات الجيش الأوكراني لا تزال تتمركز في المحطة الكهروحرارية أوغليغورسكايا الاستراتيجية في دونباس.

وشدد المصدر على أهمية هذا الموقع لأن تحريره، سيسمح بمواصلة الهجوم وتضييق الحصار على القوات الأوكرانية في اتجاه ارتيوموفسك.

وأضاف: "تحتل القوات الأوكرانية مواقع في منطقة بوسط السد الموجود في المحطة الكهروحرارية أوغليغورسكايا. ومن المهم بالنسبة لهم السيطرة على هذه المنطقة من أجل منع قواتنا من التقدم ومواصلة الهجوم في منطقة ارتيوموفسك ووسلافيانسك وإكمال محاصرتهم في المنطقة التي يتواجدون فيها حاليا".

وأوضح أن هذا اتجاه استراتيجي مهم. ونوه بأن القوات الأوكرانية تسيطر حاليا على محطة سفيتلودار للطاقة الحرارية وتطلق النار من هناك على مدينة سفيتلودارسك المحررة.

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تقع سفيتلودارسك على بعد 18 كيلومترا من مدينة دبالتسيفو، التي سيطرة عليها وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية في فبراير 2015. وفي هذه المدينة توجد واحدة من أكبر محطات الطاقة الحرارية في أوروبا – محطة أوغليغورسكايا.

المصدر: نوفوستي