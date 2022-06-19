"welt": المستشار الألماني نقل رسالة سرية إلى كييف

قال موقع "welt" الألماني أن المستشار الألماني أولاف شولتس نقل أثناء زيارته إلى كييف، رسالة سرية إلى أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ويقول الموقع: "بينما يتحدث الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن المسار الذي بدأ الآن من أجل كييف، يتحدث شولتس عن المسار المليء بالمتطلبات".

وبحسب الموقع، يعتقد المستشار أن أوكرانيا يجب أن تتغير حتى يتم قبولها في الاتحاد الأوروبي: "محاربة الفساد وبناء حكم القانون الفعال وتحرير اقتصادها". في رأيه، لا يزال الاتحاد الأوروبي نفسه بحاجة إلى تغيير، أي إدخال مبدأ الأغلبية لاتخاذ قرارات مهمة، بدلا من الإجماع الحالي.

وخلص المقال إلى أن المستشار لا يعطي وعودا غير صادقة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للاتحاد الأوروبي. وسيتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.

كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، إذ استغرقت عملية النظر في طلبها عشر سنوات. وحصلت ألبانيا على وضع المرشح مرة أخرى في عام 2014، لكنها لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي. كما حصلت تركيا على هذا الوضع مرة أخرى في عام 1999، لكنها أيضا لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي