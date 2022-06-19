شولتس يقيم سياسات ميركل تجاه روسيا وأوكرانيا

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس من حيث المبدأ عن سياسة "التعايش السلمي" التي انتهجتها أنغيلا ميركل حيال روسيا.

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وقال شولتس في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية: "أنا اصطف إلى جانب المستشارة السابقة ولا أرى أي سبب للشك في قراراتها. سياسة التعايش السلمي لا يمكن أبدا أن تكون خاطئة".

مع ذلك، شكك شولتس في نجاعة سياسة الطاقة التي اتبعتها ميركل تجاه روسيا في السنوات الأخيرة، وقال: "لكن كان من الخطأ في السياسة الاقتصادية الألمانية أننا ركزنا إمداداتنا من الطاقة أكثر من اللازم على روسيا دون بناء البنية التحتية الضرورية حتى نتمكن من تغيير المسار بسرعة إذا حدث الأسوأ".

في المقابل، أكد شولتس تأييده لقرار ميركل معارضة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي عام 2008، وقال: "أي دولة ترغب في أن تصبح عضوا في الناتو يجب أن تفي بمعايير الانضمام إليه. ولم يكن انضمام أوكرانيا إلى التكتل على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق أكدت ميركل أن رفضها انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي في عام 2008، كان قرارا صحيحا.

المصدر: وكالات