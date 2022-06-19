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فيروس كورونا يقترب من بايدن

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فيروس كورونا يقترب من بايدن
AFP
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قال مصدر في البيت الأبيض، إن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر، أن نتيجة الاختبار حول وجود الفيروس، كانت إيجابية لدى مستشار الرئيس الأمريكي.

وأضاف: "ثبتت إصابة سوليفان بفيروس كورونا. نتيجة الاختبار كانت إيجابية".

وشدد المصدر على عدم وجود أعراض المرض لدى المستشار، وأكد على أنه لم يحتك بشكل قريب ومكثف مع الرئيس جو بايدن.

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وقبل فترة، أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خضعت لفحص كورونا، وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية، مطمئنا أنها لم تكن في الأيام الأخيرة على اتصال "مكثف" بالرئيس جو بايدن.

المصدر: نوفوستي

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