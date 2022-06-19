قتيلان بهجوم في جنوب رواندا 

أعلنت الشرطة الرواندية السبت مقتل شخصين وجرح ستة آخرين، حيث فتح مسلّحون يشتبه بانتمائهم إلى فصيل متمرد النار على حافلة ركاب في جنوب البلاد.

ووقع الهجوم عصر السبت في منطقة نياماغابي قرب الحدود مع بوروندي، وفق بيان للشرطة أشار إلى "بلطجيين مسلحين يشتبه بأنهم من فلول الجبهة الوطنية للتحرير".

وقالت الشرطة إن "المهاجمين قتلوا سائق الحافلة وأحد الركاب وأصابوا ستة ركاب آخرين بجروح".

والجبهة الوطنية للتحرير فصيل مسلّح متّهم بشن هجمات دموية في رواندا في العامين 2018 و2019.

المصدر: أ ف ب