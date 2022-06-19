بوريل لعبد اللهيان: لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا وحان الوقت لاستئناف المحادثات

دعا مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى استئناف مفاوضات فيينا، لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن بوريل أكد لعبد اللهيان قائلا: "المخرج من الوضع الحالي هو اتباع الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".

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وأضاف: "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة والعمل الجاد لمنع زيادة التوتر".

وأضاف: "أنا مستعد لبذل الجهود اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق النتيجة التي يتفق عليها الأطراف".

المصدر: "فارس"





