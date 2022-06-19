الولايات المتحدة.. منافسة سباعية محتدمة على رئاسة الحزب الجمهوري

نشر موقع "ذا هيل" الأمريكي تقريرا أشار فيه إلى تنافس 7 مرشحين على رئاسة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لعام 2024 في انتخابات اعتبرها واحدة من الأكثر تنافسية على هذا المنصب.

وقال الموقع الأمريكي إن الرئيس السابق دونالد ترامب يظل شخصية مهيمنة في الحزب الجمهوري، لكنه فقد سيطرته مؤخرا، وأن المرشحين المدعومين من ترامب يتمتعون بسجل مختلط في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حتى الآن خلال الدورة الحالية.

وأوضح أن بعضهم عانوا من خسائر في ولايات مثل جورجيا ونبراسكا ومنطقة رئيسية في كارولينا الجنوبية قوضت العديد من الانتصارات الأخرى.

وأشار "ذا هيل" إلى أن ترامب يتصدر استطلاعات الرأى المبكرة لعام 2024 بهامش كبير، لكن ليس هناك ما يضمن خوض ترامب السباق، حيث أن هناك إجماعا متزايدا بين المستطلعين الجمهوريين على أنه إذا فعل ذلك سيواجه تحديا خطيرا.

وقال إنه إذا انتهى الأمر بمرشح الحزب الجمهوري لعام 2024 إلى أن يكون شخصا آخر غير ترامب، فإن السؤال سيبقى "من هو؟".

وذكر الموقع الأمريكي أنه من الواضح أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس هو أخطر منافس في هذه المرحلة المبكرة، خاصة بسبب جمعه لتمويلات هائلة حيث تجاوزت حاجز 100 مليون دولار هذا الربيع.

وأفاد بأن بعض كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري يعتقدون أن ديسانتيس قد يخشى مواجهة السباق الانتخابي ضد الرئيس السابق ما قد يدفعه إلى الانسحاب من الانتخابات، لكن آخرين يعتقدون أنه مثال بارزا للمرشح الشعبوي والمتحفظ في الوقت نفسه والذي قد يكون أمامه فرصة حقيقية لهزيمة ترامب.

كما قال ايضا إن نائب الرئيس السابق مايك بنس من المرشحين البارزين الآخرين خاصة بعد ما أظهرته تحقيقات وقائع 6 يناير في الكونغرس، ومقاومته لضغوط ترامب فيما يخص قلب نتيجة الانتخابات لصالحه.

كما ذكر الموقع أيضا أنه من بين المرشحين البارزين الآخرين السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والسناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسيناتور الجمهوري تيم سكوت، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.

المصدر: موقع "ذا هيل" الأمريكي