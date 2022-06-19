سيناتور أمريكي بارز: سنقضي على بايدن بحلول نوفمبر المقبل - فيديو

أكد لانس جودن عضو الكونغرس عن ولاية تكساس الأمريكية، أن أسعار الغاز القياسية والتضخم المرتفع، ستمثل ضربة قاضية للرئيس جو بايدن في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي.

وقال في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إن "الوضع مع ارتفاع التضخم وأسعار الوقود القياسية في الولايات المتحدة لن يتغير في المستقبل القريب، حيث تواصل إدارة بايدن صب البنزين الغالي على النار".

وأضاف، أنهم "يرفضون الاعتراف بخطئهم ويلومون روسيا ويلومون شركات النفط والغاز.. الأمريكيون يشعرون بالإهانة والضجر من الوضع الحالي، لكن الرئيس الأمريكي يوجه أصابع الاتهام إلى الجميع ما عدا نفسه".

وتابع: "الأزمة التضخمية الحالية في الولايات المتحدة كانت نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط وضخ الأموال في الاقتصاد، مما أدى إلى كارثة.. أعتقد أنه في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي، التي ستجرى خلال بضعة أشهر فقط، ستكون أسعار البنزين مدمرة بالنسبة له.. هناك القليل جدا من الأشياء التي يمكن تحسينها لمساعدته والديمقراطيين في إنقاذ الكونغرس".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر عام 2022، ويشارك في العملية جميع أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين.

المصدر: "نوفوستي" + "فوكس نيوز"