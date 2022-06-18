ملاوي تغرق في العتمة بسبب عطل كهربائي

غرقت ملاوي، إحدى أفقر دول العالم مساء السبت في العتمة، بسبب عطل كهربائي عام أدى إلى انقطاع التيار عن كافة البلاد، حسب الشركة الوطنية للطاقة.

وأوضحت الشركة أن عطلا أصاب النظام "قرابة الساعة 18,00 السبت 18 يونيو وأدى إلى انقطاع التغذية بالكهرباء في البلاد. تُبذل جهود لاستعادة التغذية بأسرع وقت ممكن".

وتشهد البلاد منذ أشهر عدة انقطاعات كثيرة للتيار الكهربائي تمتد أحيانا إلى ثماني ساعات.

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وفي نهاية يناير الماضي بقي التيار الكهربائي في ملاوي مقطوعا ثلاثة أيام جراء العاصفة الاستوائية آنا التي أسفرت عن مصرع العشرات في إفريقيا الجنوبية وتسببت بأضرار في محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في البلاد.

وأثار الانقطاع الجديد للتيار الكهربائي غضب مستخدمي الإنترنت. وجاء في تعليق لأحد السكان على فيسبوك "لنُقِر ببساطة بأن بلدنا فقير ومفلس"، مضيفا "في بلدان أخرى، إذا انقطع التيار عشر دقائق يتقدم الوزير باعتذار من الشعب".

وتواجه ملاوي صعوبات اقتصادية كبرى وتشهد فضائح كثيرة على صلة بالفساد.

المصدر: أ ف ب