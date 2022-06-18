شولتس: مجموعة السبع ستستمر في دعم أوكرانيا

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن مجموعة الدول السبع ستؤكد في قمتها القادمة أن أوكرانيا ستتلقى الدعم الذي تحتاجه "طالما أن ذلك ضروري".

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نُشرت السبت، قال شولتس إنه يرغب في استغلال اجتماع الأسبوع المقبل مع زملائه من قادة مجموعة السبع في قرية إلماو في بافاريا لمناقشة "آفاق أوكرانيا على المدى الطويل".

وأضاف شولتس "سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

كما ذكر شولتس أنه ونظراءه من فرنسا وإيطاليا ورومانيا ناقشوا إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وعلى وجه التحديد الذخيرة والمدفعية، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارتهم إلى كييف يوم الخميس.

كما أيد الزعماء الأربعة سعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو موقف قال شولتس إنه "يأمل بأن يدعمه جميع دول الكتلة في اجتماع بروكسل الأسبوع المقبل".

المصدر: أ ب