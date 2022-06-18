 
مباشر

الولايات المتحدة تجيز لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للرضّع

أخبار العالم

الولايات المتحدة تجيز لقاحي
Gettyimages.ru
الولايات المتحدة توافق على إعطاء لقاحي "فايزر" و"موديرنا" للأطفال الرضع والصغار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9bo

أجازت السلطات الصحية الأمريكية يوم السبت لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لتطعيم الأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات ضد فيروس كورونا.

وصوتت اللجنة الاستشارية التابعة لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "فايزر" من 3 جرعات للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات.

كما صوتت اللجنة بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح "موديرنا" المكون من جرعتين للأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا