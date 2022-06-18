سيناتور روسي: ليتوانيا تنتهك القوانين الدولية في حصارها لكالينينغراد

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف، أن ليتوانيا تنتهك عددا من القوانين الدولية في حصارها لمقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقال كوساتشيوف: "بصفتها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن ليتوانيا في إطار العقوبات، تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة والتي لا تمس التزامات ليتوانيا فقط، بل التزامات الاتحاد الأوروبي ككل".

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وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن المبدأ نفسه منصوص عليه في اتفاقيات النقل الدولية، التي تشمل النقل السككي.

أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية أنطون علي خانوف، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي