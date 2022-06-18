كاتب بريطاني: قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "انتحار"

شكك الكاتب الإستراتيجي مارتن جاي، في إمكانية بقاء الاتحاد الأوروبي عندما ستستوفي أوكرانيا المعايير المطلوبة وتنضم إليه.

ووفقا لجاي، يمكن وصف فكرة قبول أوكرانيا التي روج لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها بادرة يأس، حيث عارضت ثلاث دول على الأقل هذا التوسع.

وأكد في مقاله "خطة انضمام أوكرانيا- حبة انتحار لأوروبا اليائسة" أن كييف تحتاج عقودا لكي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوصت المفوضية الأوروبية في وقت سابق بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشحين للاتحاد الأوروبي.

وسيتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي القرار النهائي بهذا الصدد يومي 23- 24 يونيو.

المصدر: نوفوستي