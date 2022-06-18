سلطات خيرسون تدعو لعدم تصديق الدعاية الأوكرانية حول العملية الروسية

أكد رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، أن الجيش الروسي يحرر مناطق أوكرانيا تدريجيا من النازيين، مشددا على ضرورة عدم "تصديق الدعاية الأوكرانية".

وقال في تصريح لبرنامج "سولوفيوف لايف": "هناك تقدم تدريجي للقوات الروسية في المناطق التي لم تصلها بعد، لكنهم سيصلون إلى حيث يتطلعون، أكثر وأكثر.. أعرف هذا من خلال الاتصالات التي ما زلت أجريها مع أصدقائنا هناك".

وأشار إلى أن الجيش الروسي سيطر على مقاطعة خيرسون وجزء من منطقة آزوف وأجزاء من مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا.

وقال: "تم تشكيل إدارات مدنية عسكرية في المناطق المذكورة، ويتم تداول الروبل الروسي، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية بثها".

وشدد على أن السلطات في المناطق المحررة تعد إجراءات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: "نوفوستي"