"روس كوسموس": لا نستبعد إطلاق قمر "ليبيد" الاصطناعي الأوكراني بعد العملية الروسية في أوكرانيا

رجح دميتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إطلاق الوكالة قمر "ليبيد" الاصطناعي الأوكراني، بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال روغوزين: "القمر محفوظ بما يضمن استمرارية عمل أنظمته. وسنكون مستعدين لهذا الإطلاق عندما يحين الوقت لذلك... من سيمثل أوكرانيا لاحقا، وماذا سيتم تحريره من أراض أوكرانية من طغمة كييف؟ هذا سؤال آخر".

وأضاف: "لذلك، سننتظر حتى يظهر المالك الحقيقي لهذا القمر، ربما تكون أراضي أوكرانيا قد تحررت، وبعد ذلك سنقرر متى سنطلقه".

المصدر: نوفوستي