 
مباشر

"روس كوسموس": لا نستبعد إطلاق قمر "ليبيد" الاصطناعي الأوكراني بعد العملية الروسية في أوكرانيا

أخبار العالم

Sputnik sergey guneev
مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9b5

رجح دميتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إطلاق الوكالة قمر "ليبيد" الاصطناعي الأوكراني، بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال روغوزين: "القمر محفوظ بما يضمن استمرارية عمل أنظمته. وسنكون مستعدين لهذا الإطلاق عندما يحين الوقت لذلك... من سيمثل أوكرانيا لاحقا، وماذا سيتم تحريره من أراض أوكرانية من طغمة كييف؟ هذا سؤال آخر".

وأضاف: "لذلك، سننتظر حتى يظهر المالك الحقيقي لهذا القمر، ربما تكون أراضي أوكرانيا قد تحررت، وبعد ذلك سنقرر متى سنطلقه".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا