إيران: إذا واصلت واشنطن سلوكها غير البناء ستواجه ردا مناسبا منا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة ستواجه ردا مناسبا من إيران إذا واصلت سلوكها غير البناء في الملف النووي الإيراني.

وفي اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أشاد عبداللهيان بجهود المسؤول الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.

وانتقد "الإجراءات غير البناءة والمتسرعة للولايات المتحدة في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وردا على طلب مواصلة المفاوضات، قال إن "إيران ترحب دوما بالمفاوضات المنطقية والتي تقود إلى نتائج، ولكن من أجل الوصول إلى اتفاق جيد ودائم، من الضروري أن يتخلى الطرف الآخر عن سلوكياته المزدوجة والمتناقضة".

وتابع: "بعد صدور القرار عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أظهرنا أننا لن نتراجع عن حقوق الشعب، وإذا أرادت الولايات المتحدة الاستمرار في سلوكها غير البناء فإنها ستواجه ردا مناسبا".

وأردف قوله: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وأنسب طريق وخيار للحل".

وشدد على بلاده لم تنأى بنفسها عن طاولة المفاوضات مطلقا، مضيفا: "لهذا السبب قدمنا ​​دائما مبادرات مهمة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مناسب، لكن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة".

المصدر: "فارس"