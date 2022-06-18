وزير خارجية إسرائيل يتوعد بوقف برنامج إيران النووي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن تل أبيب ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت الليلة الماضية محادثة طويلة وجيدة مع وزير خارجية فنلندا".

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وأضاف: "ناقشنا التطورات في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى الناتو".

وتابع لابيد: "في الشأن الإيراني، قلت للوزير إن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها".

وأشار لابيد إلى أنه هنأ الوزير على قرار فنلندا المهم بدعم قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني.

Last night, I had a long & positive conversation with Finnish FM @Haavisto. We discussed developments in Ukraine & Finland’s decision to join NATO, and I thanked him for Finland’s important decision to support the IAEA Board of Governors resolution against Iran’s nuclear program. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 18, 2022

المصدر: RT