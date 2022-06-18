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فضيحة جنسية في الجيش البريطاني تحرم مئات الجنود من تدريبات الناتو

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فضيحة جنسية في الجيش البريطاني تحرم مئات الجنود من تدريبات الناتو
Globallookpress
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حرمت مشاهد جنس جماعي لجنود بريطانيين في ثكناتهم المئات من المظليين من المشاركة في تدريبات الناتو في البلقان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم إبلاغ جنود الكتيبة الثالثة مظلات بأنهم لن يذهبوا إلى كوسوفو لحضور التدريب العسكري المقرر لحلف "الناتو"، على خلفية فضيحة جنسية. حيث ظهر هؤلاء الجنود في فيديوهات جنس جماعي مع امرأة تم تهريبها إلى ثكناتهم العسكرية في كولشيستر بمقاطعة إسيكس.

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وأخبرهم ضابط كبير في رسالة لاذعة أن الكتيبة "فقدت مؤقتا ثقة" قائد الجيش الجنرال باتريك ساندرز.

وكان من المقرر إرسال الكتيبة إلى كوسوفو هذا الصيف للمشاركة في عملية تدريب لقوة الاستجابة الاستراتيجية في حلف الناتو.

وقبل أيام، أعلن الجيش البريطاني فتح تحقيق في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لجنود أثناء ممارستهم الجنس مع امرأة، وسط عشرات الجنود الذين كانوا يشاهدون ما يحدث.

المصدر: سبوتنيك

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