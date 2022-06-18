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المعارضة الأرمنية تنظم وقفة احتجاجية في يريفان تطالب برحيل رئيس الوزراء

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المعارضة الأرمنية تنظم وقفة احتجاجية في يريفان تطالب برحيل رئيس الوزراء
Legion-Media ZUMA Press
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نظمت المعارضة الأرمنية في العاصمة يريفان وقفة احتجاجية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وبدأ الاعتصام في منطقة "الميدان الفرنسي" بالعاصمة يريفان، وهو المكان الذي أقامت فيه المعارضة معسكرا احتجاجيا ظل قائما حتى 15 يونيو، لنحو شهر ونصف. وفق ما أفاد به مراسل وكالة نوفوستي.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي تبدأ يوم السبت من المتوقع أن يكشف قادة "حركة المقاومة"، التي توحد القوى السياسية الرافضة لبقاء باشينيان في السلطة، عن خطواتهم التصعيدية اللاحقة.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا منذ أكثر من شهر، ويرى معارضو رئيس الوزراء أنه عازم على تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في مسألة ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وأنهم مصممون على عرقلة خططه.

المصدر: ريا نوفوستي

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