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ميركل: روسيا لم تستخدم "السيل الشمالي-2" سلاحا

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ميركل: روسيا لم تستخدم
Globallookpress stock&people / Emmanuele Contini
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل
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أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أن روسيا لم تستخدم خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز إلى أوروبا سلاحا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت ميركل في حوار مع صحيفة RedaktionsNetwerk Deutschland إنه عند بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لم يكن قد تم إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

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وأضافت: "ولهذا فإنه لم يتم استخدام الغاز سلاحا".

وأشارت إلى أنه من المربح لألمانيا شراء الغاز عبر الأنابيب من روسيا، وليس الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن برلين مستعدة لبناء محطات لاستقبال الغاز المسال، لكن لم تقبل أي شركة تنفيذ مثل هذا المشروع بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال.

المصدر: نوفوستي

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