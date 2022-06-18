البيت الابيض: بايدن ينوي إجراء محادثات مع نظيره الصيني قريبا

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن أنه ينوي إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ قريبا.

وكان الزعيمان قد أجريا مكالمة عبر الفيديو في مارس الماضي بعد انطلاق العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وبالرغم من عدم الإعلان عن فحوى المحادثة حينها، إلا أن التوقعات كانت تشير إلى أن الرئيس الأمريكي حذر بكين من مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية.

وسبق أن رفضت الصين العقوبات ضد روسيا ووصفتها بأنها "غير شرعية" وقالت إنها "ستواصل التجارة مع موسكو".

المصدر: نوفوستي