مدفيديف يشكك في استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في استئناف المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في أغسطس "لأنه لن يكون هناك ما يمكن الحديث عنه".

وكتب مدفيديف عبر "تيليغرام": "يعتبر كبير المفاوضين الأوكراني أنه من الممكن استئناف المفاوضات مع روسيا نهاية أغسطس. هذا ممكن ولكن السؤال: هو هل سيكون هناك ما يمكن الحديث عنه، ومع من قد تجرى هذه المفاوضات؟".

وأعلن رئيس الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا في وقت سابق عن إمكانية استئناف المفاوضات.

المصدر: تاس