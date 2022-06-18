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خبير يكشف سبب رفض كازاخستان الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك

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خبير يكشف سبب رفض كازاخستان الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك
Legion-Media
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قال المحلل السياسي أصلان روبييف إن كازاخستان تحاول المناورة بين روسيا والغرب من أجل تجنب العقوبات، ولذلك لن تقدم على الاعتراف بجمهوريتي دونباس شرقي أوكرانيا.

وأضاف: "لا تعترف كازاخستان بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. كان سلوك كازاخستان مؤخرا مخيبا للآمال. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها اتبعت سياسة متعددة المسارات في السنوات الأخيرة، مبتسمة للجميع، ولا تريد إفساد العلاقات مع أحد. الشيء الرئيسي بالنسبة لكازاخستان الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الغربية وتركيا والصين. لقد فهموا دائما أن روسيا ستتفهم كل شيء وتتقبل كل شيء". 

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وأضاف روبييف أن كازاخستان تحاول إظهار نوع من التضامن مع الدول الغربية، مع الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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