شركة نفط برازيلية ترفع أسعار الوقود وتثير غضب بولسونارو

أعلنت شركة "بتروبراس" البرازيلية شبه الحكومية للنفط رفع أسعار الوقود في البرازيل ما أثار غضب الرئيس جايير بولسونارو الذي يواجه إضافة لارتفاع معدلات التضخم في البلاد معركة انتخابية.

ويشكل ارتفاع الأسعار في البرازيل وخصوصا المواد الغذائية والوقود نقطة ضعف في حملة الرئيس اليميني المتطرف.

وقالت بتروبراس أكبر شركات النفط في أميركا اللاتينية إنها سترفع سعر البنزين بنسبة 5.18% والديزل ب14.26% اعتبارا من السبت.

وعزت الشركة قرار رفع الأسعار الى "سيناريو ينطوي على تحد في البرازيل والعالم"، في إشارة الى الحرب في أوكرانيا التي أدت الى رفع أسعار النفط في العالم.

وسبق أن شهدت أسعار الوقود في البرازيل ارتفاعا العام الماضي بنحو 33%، وفق أرقام رسمية، علما أن أحدث رفع للأسعار حصل قبل ثلاثة أشهر.

ورد بولسونارو بعنف على بتروبراس متهما الشركة بأنها "يمكن أن تغرق البرازيل في الفوضى".

وفي مايو أقال بولسونارو رئيس بتروبراس بعد 40 يوما من تعيينه، وبررت وزارة الطاقة الأمر بأن "البرازيل تمر حاليا بلحظة تحد".

وتشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا في البرازيل على غرار بقية دول العالم، وقد بلغ معدل التضخم 11.73%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 3.5%.

ورفع البنك المركزي الأربعاء معدل الفائدة الأساسي للمرة الحادية عشرة تواليا في محاولة لمكافحة التضخم.

ويواجه بولسونارو معركة صعبة ضد منافسه الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المتقدم في استطلاعات الرأي والذي يرتبط بذاكرة البرازيليين باقتصاد مزدهر في ظل ولايته.

وفي تباين واضح مع عهد لولا دا سيلفا، يواجه اقتصاد البرازيل مشاكل بعد مرحلة كوفيد إضافة الى ضغوط التضخم التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

المصدر: أ ف ب