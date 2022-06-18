صحيفة صينية تعلق على خطاب بوتين بشأن سقوط عالم القطب الواحد

لقي خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي حول نهاية حقبة العالم أحادي القطب، استحسانا من جانب قراء صحيفة جوانشا الصينية.

وأبدى قراء صحيفة "جوانشا" التي تصدر في الصين تأييدهم لخطاب بوتين، مشيرين إلى ضرورة تطوير العلاقات بين موسكو وبكين.

وكان بوتين قد اتهم في كلمة له خلال المنتدى، الولايات المتحدة والدول الغربية باتباع سياسة استعماربة جشعة. وأعلن نهاية حقبة القطب الواحد. وشدد على أن العالم بات يضم الآن مراكز تنمية أخرى، وبخاصة في الصين، والتعاون معها مربح وروسيا مهتمة للغاية بهذا التعاون.

وقال بوتين أن الغرب يسري عليه قانون عجلة التاريخ وحتمية التغيير، وذكر دولا آسيوية أخرى من بينها الهند، مطالبا إياها بأن تتخلى عن الأوهام في إشارة للولايات المتحدة، وألا تنسى المكانة التي تستحق أن تشغلها.

المصدر: نوفوستي