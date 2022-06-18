زينب سليماني ترد على تصريحات مايك بومبيو حول اغتيال والدها: عش في الخوف يا كذاب!

نشرت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تغريدة على "تويتر" ردت فيها على وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

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وكتبت زينب سليماني في التغريدة: "بومبيو يشكو إيران في التلفزيون السعودي.. منزل مصمم أحداث 11 سبتمبر".

وأضافت "قال جيك سوليفان إن القاعدة كانت إلى جانبنا في سوريا لكن سليماني كان يقمع الإرهابيين".

وتابعت قائلة: "قال عادل عبد المهدي من العراق إنه يجب أن يلتقي والدي في ذلك الصباح لمناقشة خفض التصعيد في المنطقة".

واختتمت تغريدتها بالقول "عش في خوف كاذب".

المصدر: RT