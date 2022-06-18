 
مباشر

زينب سليماني ترد على تصريحات مايك بومبيو حول اغتيال والدها: عش في الخوف يا كذاب!

أخبار العالم

زينب سليماني ترد على تصريحات مايك بومبيو حول اغتيال والدها: عش في الخوف يا كذاب!
RT
زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t98q

نشرت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تغريدة على "تويتر" ردت فيها على وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

إقرأ المزيد
بومبيو يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني
بومبيو يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني

وكتبت زينب سليماني في التغريدة: "بومبيو يشكو إيران في التلفزيون السعودي.. منزل مصمم أحداث 11 سبتمبر".

وأضافت "قال جيك سوليفان إن القاعدة كانت إلى جانبنا في سوريا لكن سليماني كان يقمع الإرهابيين".

وتابعت قائلة: "قال عادل عبد المهدي من العراق إنه يجب أن يلتقي والدي في ذلك الصباح لمناقشة خفض التصعيد في المنطقة".

واختتمت تغريدتها بالقول "عش في خوف كاذب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا