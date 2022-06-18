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"بوليتيكو": تغييرات عسيرة تنتظر الاتحاد الأوروبي إذا انضمت أوكرانيا

أخبار العالم

Legion-Media
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قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن قرار المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا في الحصول على صفة رسمية كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، محفوف بعواقب وخيمة على الاتحاد نفسه.

يخشى مؤلفا المقالة، ديفيد إم هيرزنهورن وأندرو غراي، من أنه إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فسيحظى النظام في كييف بمكانة قوية في البرلمان الأوروبي.

وأضافت المقالة: "عدد سكان أوكرانيا الضخم نسبيا، الذي يزيد عن 40 مليون نسمة، يمكن أن يغير بشكل جذري ميزان القوى في صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ستتمتع أوكرانيا، كدولة عضو، بوزن كبير وقوي في السياسة التي يتم تنفيذها من خلال تصويت الأغلبية المؤهل، والذي يلعب فيه السكان دورا. كما سيحق لأوكرانيا أيضا أن تملك وفدا كبيرا في البرلمان الأوروبي".

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وأشارت المقالة إلى قول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أمام كييف طريقا طويلا وصعبا في ظل العديد من الظروف. ومن بينها يمكن ذكر المعايير التي يجب الوفاء بها قبل أن تبدأ مفاوضات الانضمام.

يوم أمس، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للاتحاد الأوروبي. وسيتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.

المصدر: نوفوستي

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