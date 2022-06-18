تشاووش أوغلو: أردوغان يرغب في عقد قمة ثلاثية بين تركيا والبوسنة والهرسك وصربيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان يرغب في عقد قمة ثلاثية بين تركيا والبوسنة والهرسك وصربيا.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته البوسنية بيسيرا توركوفيتش، عقب لقائهما في العاصمة سراييفو السبت: "خلال لقاءاتنا في بلغراد لمسنا استعداد السلطات الصربية أيضا لهذه القمة وكذلك السيد ألكسندر فوتشيتش (الرئيس الصربي) أيضا".

وأكد الوزير أن تركيا ستواصل دعمها بقوة لسيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها واستقرارها.

وتابع قائلا: "سنواصل جهودنا من أجل استقرار البوسنة والهرسك وتنميتها بطريقة شاملة، ونعتقد أن تلك الجهود ستسهم بشكل إيجابي في ازدهار جميع دول المنطقة".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن البوسنة والهرسك دولة محورية من حيث الاستقرار الإقليمي.

المصدر: الأناضول