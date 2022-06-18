بوبوفا: تفشي الحصبة في أوكرانيا هو الأكثر كثافة في أوروبا

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، إنه لم يتم تطعيم السكان في أوكرانيا ضد الأمراض المختلفة، وكان تفشي الحصبة هناك الأكثر كثافة في أوروبا.

وأضافت بوبوفا، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هناك الكثير من السكان في أوكرانيا لم يتم تطعيمهم، وخاصة ضد الحصبة التي كان تفشيها في أوكرانيا الأكثر شدة في أوروبا في السنوات الأخيرة. احتلت أوكرانيا المركز الأول في عدد حالات الإصابة بالحصبة لكل 100 ألف شخص. وأظهرت الدولة الأوروبية الثانية بعد ذلك معدلات الإصابة أقل بخمس مرات من أوكرانيا. وهذا يعني أن السكان ببساطة لم يتم تطعيمهم على الإطلاق".

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وأشارت إلى أنه تم نسيان مرض شلل الأطفال منذ فترة طويلة في روسيا، لكن هذا المرض انتشر في أوكرانيا في عامي 2015 و 2021.

ووفقا لها، الأمر نفسه ينطبق على فيروس نقص المناعة البشرية. تشير الأرقام الرسمية إلى أن 30٪ فقط من السكان يتلقون العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية الذي يطيل العمر ويمنع انتقال العدوى من المصاب إلى من هم حوله، رغم أن منظمة الصحة العالمية توصي بمؤشر 90٪.

المصدر: نوفوستي