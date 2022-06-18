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السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ: المنتدى تعرض لهجوم سيبراني فاشل قبل يوم

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السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ: المنتدى تعرض لهجوم سيبراني فاشل قبل يوم
Sputnik
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كشف أنطون كوبياكوف السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن المنتدى تعرض قبل يوم لهجمات سيبرانية بسعة 141 غيغابايت في الثانية مصدرها أمريكا وأوكرانيا.

وقال كوبياكوف السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مؤتمر صحفي عقد في اليوم الختامي للمنتدى، اليوم السبت، "لقد قصفنا النازيون مثل ستالينغراد بهجمات سيبرانية. لكننا تعاملنا معها بالطبع.. تلقينا هجمات 140 غيغابايت في الثانية. لقد هوجمنا من نقاط في الولايات المتحدة وأوكرانيا وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا وتايلاند وبنغلاديش ودول أخرى. لكننا نجونا ..سنعزز (الحماية) بالطبع".

من ناحية ثانية لفت كوبياكوف إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية حثت الجميع على عدم الحضور إلى المنتدى.

المصدر: RT

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