مدينة خيرسون تشهد محاولة اغتيال بعمل إرهابي

قال مصدر أمني روسي، إن إرهابيين أوكرانيين قاموا بمحاولة اغتيال يفغيني سوبوليف رئيس دائرة السجون في مقاطعة خيرسون باستخدام عبوة ناسفة.

وأضاف المصدر: "نفذ إرهابيون أوكرانيون اليوم، محاولة لاغتيال يفغيني سوبوليف رئيس دائرة السجون في خيرسون".

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وذكر المصدر، أن الهجوم أسفر عن إصابة المذكور بجروح نقل بعدها إلى المستشفى، وحياته ليست في خطر في الوقت الراهن.

وفي التفاصيل، أشار المصدر إلى أن سيارة سوبوليف تعرضت للتفجير عن طريق تفخيخ مكان قريب من موقفها.

وتقوم الأجهزة المختصة بالتحقيق في الحادث. ولم يتم تقديم أية معلومات إضافية أخرى.

المصدر: نوفوستي