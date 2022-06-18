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هجوم "بسلاح حاد" في مطار سان فرانسيسكو الدولي بالولايات المتحدة

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هجوم
AP Juliet Williams
صورة أرشيفية
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أفادت السلطات الأمريكية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، في صالة المغادرة بمطار سان فرانسيسكو الدولي بعد أن هاجمهم رجل "بسلاح حاد".

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وقال روبرت رويكا، المتحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو في بيان، إن "المشتبه به توجه إلى المطار حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي وتجول حول صالة المغادرة قبل أن يسحب السلاح ويهاجم ثلاثة رجال".

وأضاف رويكا أن "الضحايا عولجوا من إصابات لا تهدد حياتهم في مكان الحادث"ـ لافتا إلى أنه "تم حجب هوية المشتبه به في الوقت الحالي، في انتظار التهم والتحقيق النشط".

المصدر: "سي إن إن"

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