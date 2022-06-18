أوكرانيا قصفت أراضي دونيتسك 63 مرة اليوم الماضي

قالت قيادة قوات دونيتسك الشعبية، في بيان اليوم، إن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي هذه الجمهورية 63 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلال ذلك استهدف القصف الأوكراني أراضي الجمهورية بـ420 طلقة قذيفة تسببت بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

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وأضاف البيان: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 63 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وجرى خلال ذلك إطلاق 420 قذيفة من مختلف الأنواع والعيارات. خلال الـ 24 ساعة الماضية، وردت معلومات عن مقتل ثلاثة نساء من المدنيين في غورلوفكا وفيرخنتورتسكي. وأسفر القصف كذلك عن إصابة 11 مدنيا بجروح مختلفة الخطورة في مدن دونيتسك وغورلوفكا وياسينوفاتايا وماكييفكا".

وتسبب القصف الأوكراني كذلك، بأضرار في 51 مبنى و8 منشآت للبنى التحتية في مختلف مدن الجمهورية.

المصدر: نوفوستي