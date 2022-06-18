القوات الأوكرانية مستمرة في قصف دونيتسك

قالت قيادة القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، إن القوات الأوكرانية تواصل قصف مختلف المناطق في مدينة دونيتسك.

واعتبارا من الثامنة صباحا وبفاصل زمني مدته عشر دقائق، تم في صليتين إطلاق 10 و 13 قذيفة من عيار 155 مم من قرية بيسكي باتجاه منطقة كويبيشيف بالمدينة.

وقبل ذلك بـ 15 دقيقة، تعرضت المدينة للقصف بعشر قذائف. وفي الليلة الماضية تعرضت للقصف قرى بانتيليمونوفكا وزايتسيفو وجولموفسكي.

وفي يوم أمس الجمعة، أطلقت القوات الأوكرانية حوالي 300 قذيفة باتجاه دونيتسك. وتعرضت مناطق كييف وبتروفسكي وفوروشيلوفسكي وكيروفسكي في هذه المدينة للقصف. وتم خلال الأسبوع قصف المدينة بشكل عنيف عدة مرات، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة العشرات.

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وبسبب القصف الذي تعرضت له دونيتسك، تم قطع الكهرباء عن منجم الفحم الحامل لاسم زاسيادكو، وتم إلغاء تنشيط المنجم بسبب قصف القوات الأوكرانية 77 شخصا من العمال تحت الأرض.

المصدر: نوفوستي