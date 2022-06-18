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وسائل إعلام: انفجارات متتالية بالقرب من معبد لطائفة السيخ في العاصمة الأفغانية كابل (فيديو)

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وسائل إعلام: انفجارات متتالية بالقرب من معبد لطائفة السيخ في العاصمة الأفغانية كابل (فيديو)
AP Ebrahim Noroozi
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بوقوع انفجارات متتالية صباح اليوم السبت، في منطقة كارت إي باروان بالعاصمة كابل، بالقرب من معبد دارامشالا لطائفة السيخ.

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وقالت قناة "كابل نيوز" الإخبارية في "تويتر": "وقعت 4 انفجارات متتالية في منطقة كارت إي باروان في مدينة كابل..ووقعت التفجيرات بالقرب من معبد دارامشالا السيخ"ـ لافتا إلى أن "مسؤولي الأمن لم يقدموا مزيدا من المعلومات حتى الآن".

وأكدت "كابل نيوز" أن دوي انفجارين آخرين سمع في منطقة كارتا باروان بالحي الرابع في كابل.

يتبع..

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