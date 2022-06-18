وسائل إعلام: انفجارات متتالية بالقرب من معبد لطائفة السيخ في العاصمة الأفغانية كابل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أفغانية بوقوع انفجارات متتالية صباح اليوم السبت، في منطقة كارت إي باروان بالعاصمة كابل، بالقرب من معبد دارامشالا لطائفة السيخ.

إقرأ المزيد

وقالت قناة "كابل نيوز" الإخبارية في "تويتر": "وقعت 4 انفجارات متتالية في منطقة كارت إي باروان في مدينة كابل..ووقعت التفجيرات بالقرب من معبد دارامشالا السيخ"ـ لافتا إلى أن "مسؤولي الأمن لم يقدموا مزيدا من المعلومات حتى الآن".

Four consecutive explosions took place in the Kart-e-Parwan area of ​​Kabul city.

The explosions took place near Dharamshala Sikh Temple in Kabul.

Security officials have not yet provided further information. pic.twitter.com/9Kw6Eo1lzX — KABUL NEWS (@kabulnewstv) June 18, 2022

نوار تصویری؛ بامداد امروز منطقه کارته پروان شهر کابل شاهد انفجارهای پیهم بود.#طلوع‌نیوزpic.twitter.com/rRFfqx0AEO — TOLOnews (@TOLOnews) June 18, 2022

وأكدت "كابل نيوز" أن دوي انفجارين آخرين سمع في منطقة كارتا باروان بالحي الرابع في كابل.

يتبع..