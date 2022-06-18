قتيل بحريق في شركة بتروكيميائية في شنغهاي الصينية (فيديو)

اندلع حريق في شركة بتروكيميائية في بلدية شنغهاي بشرقي الصين في وقت مبكر من اليوم السبت، حسبما قالت الشركة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "ويبوه".

ووقع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحا في منطقة مصنع للإيثيلين غلايكول تابعة لشركة ساينوبك شنغهاي البتروكيميائية المحدودة، وتأكد حتى الآن مصرع شخص واحد في الحادث، حسب وسائل إعلام صينية.

وقالت الشركة إنها تعمل بأقصى طاقاتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

Video clip on Weibo shows a plant of SINOPEC Shanghai Petrochemical Company caught fire at around 4:00 am on June 18.

The group says the fire in glycol unit was under control.#China#OOTTpic.twitter.com/4OImLn51aQ — CN Wire (@Sino_Market) June 18, 2022

🔻 fire broke out at an ethanol facility in Sinopec’s Shanghai Jinshan petrochemical complex at around 4:30am June 18.



1/n pic.twitter.com/8MKRXZlyj9 — Byron Wan (@Byron_Wan) June 18, 2022

المصدر: وسائل إعلام صينية