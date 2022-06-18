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قتيل بحريق في شركة بتروكيميائية في شنغهاي الصينية (فيديو)

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قتيل بحريق في شركة بتروكيميائية في شنغهاي الصينية (فيديو)
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اندلع حريق في شركة بتروكيميائية في بلدية شنغهاي بشرقي الصين في وقت مبكر من اليوم السبت، حسبما قالت الشركة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "ويبوه".

ووقع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحا في منطقة مصنع للإيثيلين غلايكول تابعة لشركة ساينوبك شنغهاي البتروكيميائية المحدودة، وتأكد حتى الآن مصرع شخص واحد في الحادث، حسب وسائل إعلام صينية.

وقالت الشركة إنها تعمل بأقصى طاقاتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

المصدر: وسائل إعلام صينية

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