كلينتون: الولايات المتحدة كانت ستترك الناتو لو أعيد انتخاب ترامب

قالت هيلاري كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، إن بلادها كانت ستترك الناتو لو أعيد انتخاب دونالد ترامب في عام 2020.

وأضافت كلينتون، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "لو فاز ترامب في عام 2020، لكان سيغادر الناتو. ليس لدي شك في ذلك".

كما أعربت هيلاري كلينتون، التي خاضت الانتخابات الرئاسية ضد ترامب في عام 2016، عن رأيها بأنه قد يقرر الترشح في عام 2024.

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وقالت كلينتون: "لا اعرف من سيتحداه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري".

تمت الانتخابات الرئاسية السادسة والأربعين للولايات المتحدة في 3 نوفمبر 2020. وفاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن. لم يعترف ترامب حتى اللحظة الأخيرة بالهزيمة في الانتخابات ورفض حضور حفل تنصيب جو بايدن.

المصدر: نوفوستي