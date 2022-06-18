ميدينسكي لـRT: القرم ودونباس خارج النقاش في المفاوضات مع كييف

أكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض مع أوكرانيا، أنه بالنسبة لروسيا فإن شبه جزيرة القرم ودونباس لا يشكلان محورا للنقاش في المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع قناة "RT Arabic": "فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم ودونباس، فهذه القضية غير موجودة بالنسبة لروسيا.. شبه جزيرة القرم هي جزء ذو سيادة من روسيا ومكرس في الدستور، وقد تم التعبير عن إرادة الشعب مرارا في كل من الانتخابات والاستفتاء بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع القرار السابق لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "عدم اعتراف عدد من الدول الغربية بشبه جزيرة القرم هو أكبر انتهاك للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة".

وتابع: "فيما يتعلق بدونباس، فإن إرادة روسيا وموقفها لم يتغيرا أيضا.. الناس أنفسهم يريدون تقرير مصيرهم وهم على استعداد للدفاع عنه بالسلاح في أيديهم، وهو ما فعلوه لأكثر من 8 سنوات، وتعرضوا لعدوان مسلح دائم من أوكرانيا".

وأشار إلى أن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن كوسوفو يضفي الشرعية الكاملة على الوضع في دونباس".

وقال: "مع الأسف، يبدو أن مفهوم القانون الدولي ذاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم يعد موجودا بالنسبة للغرب".

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس 2014، إذ صوت غالبية السكان لإعادة التوحيد مع روسيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، مراسيم بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

المصدر: RT