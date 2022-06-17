رئيس المكسيك: قطعت على نفسي 100 وعد ونفذتها إلا واحدا فقط

صرح الرئيس المكسيكي، أندريس مانيول لوبيز أوبرادور، بأنه لم ينفذ وعدا واحدا فقط مما قطعه على نفسه مع توليه منصب الرئاسة في 1 ديسمبر 2018.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "في ميدان سوكالو قطعت على نفسي 100 وعد، وهذا يعرف الجميع، ولم يبق أمامي إلا تنفيذ وعد واحد".

ولم يوضح الرئيس ما هو الوعد الوحيد الذي لم ينفذه، حسب قوله.

يذكر أن لوبيز أوبرادور تعهد في يوم تنصيبه بتقليص النفقات على الجهاز الإداري وإدراج الفساد وسرقة الوقود وشراء أصوات الناخبين على قائمة الجرائم الخطيرة، وتطوير البنية التحتية وزيادة الدعم الاجتماعي للسكان.

وفي وقت سابق من هذا العام وصف الرئيس المكسيكي ارتفاع عدد جرائم القتل المشكلة الرئيسية بالنسبة لحكومته.

وقتل في أعمال العنف في المكسيك أكثر من 33 ألف شخص في العام الماضي. وعاد مستوى جرائم القتل للارتفاع في مايو الماضي بعد تحسن قليل.

المصدر: تاس