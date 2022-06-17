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جنرال أوكراني كبير يكشف حجم الخسائر التي تكبدها الجيش الأوكراني

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جنرال أوكراني كبير يكشف حجم الخسائر التي تكبدها الجيش الأوكراني
Legion-Media Nastia M
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أكد جنرال أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت حوالي 50% من أسلحتها الثقيلة خلال القتال.

وقال الجنرال الأوكراني، فولوديمير كاربينكو، خلال مقابلة أجراها مع مجلة "ناشيونال ديفينس" الأمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت حوالي 50% من أسلحتها الثقيلة خلال العملية الخاصة الروسية.

وأضاف: "أنا أتحدث فقط عن الأسلحة الثقيلة، نحن نتكبد خسائر في المعدات خلال الأعمال العدائية الفعلية بمقدار حوالي 30 إلى 40%، وأحيانا 50٪. وبذلك فقدنا قرابة 1300 عربة نقل مشاة، و400 دبابة و700 منظومة مدفعية"، علما بأن الجنرال يتولى قيادة الخدمات اللوجيستية للقوات البرية لأوكرانيا.

المصدر: راديو سبوتنيك

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