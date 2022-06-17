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لجنة الدوما لا تستبعد استئناف المفاوضات مع كييف

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لجنة الدوما لا تستبعد استئناف المفاوضات مع كييف
الخدمة الصحفية لمجلس الدوما الروسي
رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ليونيد سلوتسكي
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لم يستبعد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي إمكانية استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، بعد أن يتوقف سلوك كييف المدمر.

وقال سلوتسكي لوكالة "نوفوستي": "لا أستبعد أن تكون المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة، ولكن عندما يتوقف العمل المدمر من جانب كييف".

وأضاف: "خطاب الرئيس الروسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يرسم خطا تحت محاولات ما يسمى "الغرب المتحضر" إلغاء روسيا أو تمزيق اقتصادها".

وأشار إلى أن الرئيس بوتين لم يقدم فقط تناظرا كبيرا للخطاب إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، ولكنه حدد أيضا ملامح النظام العالمي العادل ومتعدد الأقطاب.

المصدر: نوفوستي + RT

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