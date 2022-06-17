كييف: القوات الأوكرانية خسرت نصف أسلحتها في القتال

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني، فلاديمير كاربينكو، إن القوات الأوكرانية خسرت نحو نصف معداتها وعتادها في القتال.

وقال كاربينكو حسب صحيفة "ليغا" الأوكرانية: "أتحدث فقط عن الأسلحة الثقيلة. حتى الآن، لدينا حوالي 30-40%، وأحيانا ما يصل إلى 50% من خسائر المعدات نتيجة القتال النشط. وبالتالي، فقدنا حوالي 50%.. حوالي 1300 عربة مشاة و400 دبابة، و700 مدفع بأنواعها".

ووفقا لكاربينكو، تغطي إمدادات الأسلحة الغربية ما يصل إلى 15% من احتياجات أوكرانيا.

وأضاف: "تلقينا عددا كبيرا من الأسلحة، ولكن للأسف، مع مثل هذا الإنفاق الكبير، فإنها تغطي فقط 10-15% من احتياجاتنا. نحن بحاجة إلى المدفعية، والذخيرة وعربات المشاة والدبابات. نحن بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وراجمات صواريخ".

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يحتاج إلى تجديد 700 مدفع تم إعطابها في المعارك، ولم يتم استلام سوى مئة منها من الغرب.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، إن خسائر أوكرانيا البشرية تتراوح بين 100 و200 جندي يوميا.

المصدر: تاس