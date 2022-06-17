محافظون يتهمون جونسون بـ"إهمالهم" على خلفية زيارته لأوكرانيا

اتهم بعض أعضاء حزب المحافظين البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ"إهمالهم" بسبب زيارته لأوكرانيا بدلا من المشاركة في فعاليات حزبية بشمال إنجلترا.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن جونسون ألغى مشاركته في مؤتمر حزبي بمدينة دونكاستير في اللحظة الأخيرة قبل انطلاقه.

وتلقت "مجموعة الأبحاث الشمالية" التابعة لحزب المحافظين وعودا بأن جونسون سيلقي كلمة في فعاليات يحضرها مئات النشطاء، لكنه انسحب قبل ساعات من خطابه المتوقع، وتوجه إلى أوكرانيا للقاء رئيسها فلاديمير زيلينسكي بدلا من ذلك.

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وقال عضو في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين إن زيارة جونسون لأوكرانيا لا تعتبر "عفوا" له، إذ أنه كان بإمكانه القيام بها في أي وقت آخر.

وأضاف أن "حتى الأكثر ولاء من مؤيديه منزعجون للغاية".

وقال برلماني آخر إن غياب جونسون "ليس خسارة لنا... لكن على رئيس الوزراء أن يبذل قصارى جهوده لإبداء الدعم والاحترام للأشخاص الذين يمسكون مستقبله بأيديهم".

المصدر: صحيفة "غارديان"