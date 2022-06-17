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نيجيريا.. إقامة جنازة رسمية لضحايا هجوم كنيسة سانت فرنسيس

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نيجيريا.. إقامة جنازة رسمية لضحايا هجوم كنيسة سانت فرنسيس
Gettyimages.ru
نيجيريا.. إقامة جنازة رسمية لضحايا هجوم على كنيسة
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أقامت نيجيريا جنازة رسمية يوم الجمعة لاثنين وعشرين شخصا قتلهم مسلحون في هجوم على كنيسة سانت فرنسيس الكاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غربي البلاد مؤخرا.

وحث مسؤولو الكنيسة السلطات على اتخاذ تحرك عاجل لتجنب وقوع مآس مشابهة في المستقبل.

وغطيت النعوش بالورود وصفّت أمام حشد غاضب دامع، وتابع الجنازة العديد من النيجيريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حاكم ولاية أوندو، روتيمي أكيريدولو "فشلنا في الدفاع عن هؤلاء الضحايا.. ليس لأننا لم نحاول وإنما لأن قوات الجانب الآخر مليئة بالشر وتحظى بدعم".

وكان ناجون قد قالوا إن مسلحين فتحوا النار على رواد الكنيسة طوال هجوم استغرق 30 دقيقة، وكان من بين القتلى 5 أطفال، وفق ما ذكر شهود.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلن السلطات بعد القيام بأي اعتقالات على صلة به.

المصدر: أ ب

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