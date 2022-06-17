وزارة المالية الأمريكية تحذر البنوك من تزايد التهديد السيبراني بسبب الأزمة في أوكرانيا

حذر نائب وزير المالية الأمريكي أديوال أديمو، البنوك الأمريكية من التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي ربطها بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم تنظيم الاجتماع من أجل مناقشة العمل الحالي لوزارة المالية الهادف إلى تعزيز المرونة الإلكترونية، فضلا عن التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص".

وأضاف: "النائب الأول للوزير أديمو شدد على أن مستوى التهديد زاد في الفضاء الإلكتروني بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتابع: "أشار أديمو إلى أهمية عمل الحكومة الاتحادية والمؤسسات المالية معا وتبادل المعلومات للبقاء في طليعة الخصوم المصممين".

ولم يحدد البيان من أين يأتي التهديد السيبراني بالضبط، وكذلك نوع المخاطر التي يتحدث عنها.

من جهتها، قالت مديرة الأمن السيبراني والابتكار الرقمي الآمن في البيت الأبيض كارول هاوس، إن "الإدارة الأمريكية لا تزال قلقة بشأن الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات المحتملة من قبل روسيا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس عام 2021، إن "روسيا سترد على الأرجح على الإجراءات الغربية ضدها بهجمات إلكترونية".

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن "تصريحات بايدن تفسرها الهستيريا والروسوفوبيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"