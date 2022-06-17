أمريكي تم أسره في أوكرانيا يتحدث عن الفساد وسوء تدريب الجيش الأوكراني
RT
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تحدث العسكري الأمريكي أندي وين الذي أسرته القوات الروسية في أوكرانيا عن الفساد وسوء التدريب في الجيش الأوكراني.
وقال وين لقناة RT إن "وسائل الإعلام الغربية لا تتحدث عن ذلك، لكن قيادات الكثير من الوحدات فاسدة، والكوادر يواجهون سوء التدريب والإمداد".
وأضاف أن هناك "نقصا في التدريب الأساسي لدى قوات الدفاع المحلي والجيش الأوكراني على حد سواء".
يذكر أن أندي وين كان في فصيل "باغيت" التابع "للفيلق الأجنبي" الأوكراني، وتم أسره بالقرب من خاركوف شمال شرقي أوكرانيا.
المصدر: RT