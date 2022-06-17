بوتين: يطالبوننا بنقل المزيد من الغاز عبر أوكرانيا حتى ندفع ثمن العبور

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بضخ المزيد من الغاز عبر أوكرانيا حتى تدفع موسكو ثمن العبور، لأنهم لا يريدون أن يدفعوا بأنفسهم.

واضاف بوتين في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "اليوم نحن نضخ غازنا عبر أراضي أوكرانيا، وهي تتلقى رسوم العبور. علاوة على ذلك، يقوم الجميع بتجهيزنا حتى نتمكن من النقل أكثر ودفع المزيد. يبدو الأمر غير منطقي تماما وربما حتى كوميدي، ولكن هذا يحدث في الواقع. ولماذا؟ لأنهم لا يريدون الدفع لأوكرانيا، لكنهم يريدون منا أن ندفع. كان هذا يحدث منذ عقود.. هم لا يريدون الدفع، ولا أحد يريد الدفع".

المصدر: نوفوستي