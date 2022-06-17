وكالة: طهران لا تنوي تغيير فريق التفاوض الإيراني

نقلت وكالة "مهر للأنباء" عن مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية أنه لا توجد أي نية أو خطط لدى طهران لتغيير تشكيلة فريق التفاوض الإيراني حول الملف النووي.

وعزت الوكالة الإشاعات عن استقالة كبير المفاوضين، باقري كني، إلى "محاولات أعداء إيران للتأثير على الاقتصاد والأسواق الإيرانية، لا سيما أسعار العملة الصعبة.

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وقالت الوكالة إن تلك الإشاعات "تهدف إلى إيقاف وتيرة تحسن قيمة العملة الوطنية التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، بعد أن كانت فقدت نحو 10 في المئة من قيمتها، خلال الشهر الأخير، بتأثير التطورات السلبية في سير عملية المفاوضات النووية"

يذكر أن إشاعات استقالة باقري كني بدأت بالتداول في وسائل إعلام غير رسمية بعد سلسلة تغريدات مبهمة له يوم أمس أثارت سلسلة من التكهنات في الأوساط السياسية.

المصدر: وكال "مهر للأنباء" + RT